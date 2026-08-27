Giappone, frane e allagamenti dopo ondata di maltempo: auto quasi sommerse dalle acque

Le forti piogge che hanno colpito il Giappone centrale hanno causato mercoledì lo straripamento dei fiumi e provocato frane. A causa delle avverse condizioni meteorologiche, l’Agenzia meteorologica giapponese ha emesso un’allerta di massimo livello per la regione.

Secondo la JMA, nelle ultime 24 ore sono stati registrati oltre 350 mm di pioggia nella città di Himi, nella prefettura di Toyama, mentre a Hakui, nella prefettura di Ishikawa, sono stati registrati circa 340 mm .