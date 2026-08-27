Aggredito a Barcellona, il 21enne Nicola Maggiotto cammina e mangia da solo, ricordi ancora confusi

Miglioramenti “costanti e progressivi passi in avanti, supportati dal continuo lavoro dell’équipe medica” per Nicola Maggiotto, il 21enne di Asolo, nel Trevigiano, ricoverato all’ospedale del Mar a Barcellona dopo l’aggressione subita la notte tra il 12 e il 13 agosto all’uscita di un locale a Port Forum. Lo rende noto l’avvocata Monica Cornaviera, legale che assiste la famiglia del giovane. “La fisioterapia sta proseguendo con successo, mostrando continui piccoli miglioramenti”, tanto che “Nicola riesce ora ad alzarsi e, con il sostegno del personale, è in grado di compiere brevi tragitti, tanto che nella giornata di oggi ha percorso l’intero corridoio del reparto di neurochirurgia”. A ciò si aggiunge che il 21enne ha “ricominciato a gestire in maniera autonoma” l’alimentazione.”Il quadro neurologico mostra segnali di graduale ripresa: sebbene i ricordi – in particolare quelli legati alla drammatica sera dell’aggressione – rimangano ancora molto confusi, anche in questo ambito si registrano miglioramenti progressivi giorno dopo giorno”, prosegue l’avvocata aggiungendo che “il dott. Carlo Marras, il neurochirurgo che ha in cura Nicola, ha anticipato che, salvo complicazioni, nei primi giorni della prossima settimana potrà sciogliere la riserva sulla data ufficiale per il tanto atteso rientro in Italia”.