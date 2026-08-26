Usa-Messico, Rubio incontra il ministro degli Esteri Velasco

Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha incontrato a Washington il ministro degli Esteri messicano Roberto Velasco, nel primo faccia a faccia tra i due da quando il diplomatico messicano ha assunto l’incarico ad aprile. I colloqui si inseriscono nel tentativo di rafforzare la cooperazione tra Stati Uniti e Messico su alcune delle principali questioni bilaterali. Sul tavolo sicurezza delle frontiere, migrazione, traffico di droga e commercio. Washington e Città del Messico stanno inoltre lavorando all’attuazione degli accordi commerciali e al rafforzamento dei rapporti economici. Velasco, prima di diventare ministro degli Esteri, era stato il principale responsabile messicano per le relazioni con Stati Uniti e Canada ed è stato direttamente coinvolto nei negoziati con Washington sui dossier legati a sicurezza, migrazione ed economia.