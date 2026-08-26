Ucraina, l'ex pugile Usa Crawford regala un cucciolo a Zelensky

Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy ha ricevuto a Kiev l’ex pugile professionista statunitense Terence Crawford. Al termine dell’incontro, l’atleta, accompagnato da Mykola Kovalchuk, presidente del Consiglio mondiale di pugilato dell’Ucraina, ha regalato al capo di Stato una cucciola di pitbull terrier americano di nome Freya, in onore del progetto ucraino di difesa antimissile. Il nonno della cucciola è sopravvissuto all’occupazione russa di Bucha e, dopo la liberazione della città ucraina, è stato salvato e portato negli Usa: attualmente vive a Houston.