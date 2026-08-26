Spagna, in migliaia a Buñol per la Tomatina: la battaglia dei pomodori

Migliaia di persone si sono riversate a Buñol, in Spagna, per la tradizionale battaglia di pomodori, nota come Tomatina, preparandosi a colorare di rosso la piccola cittadina spagnola con ben 165 tonnellate di pomodori troppo maturi.

La lotta si svolge per oltre un’ora in città, dove gli edifici vengono coperti con teloni in vista delle celebrazioni. La festa, che si tiene l’ultimo mercoledì di agosto, trae origine da una battaglia a colpi di cibo del 1945. La Tomatina divenne una tradizione annuale prima che il dittatore Francisco Franco la vietasse negli anni ’50. L’attenzione dei media televisivi negli anni ’80 contribuì a trasformare la festa in un evento nazionale e, infine, in un’attrazione internazionale. Quest’anno si prevede la partecipazione di oltre 20.000 persone, molte straniere.

Buñol, Spagna, 26 agosto 2026 (AP Photo/Alberto Saiz)

Negli ultimi anni alla Tomatina si è registrato un notevole aumento di visitatori provenienti dall’India, in seguito all’uscita del film di Bollywood del 2011 “Zindagi Na Milegi Dobara”, ovvero “Si vive una volta sola”, in cui tre amici intraprendono un lungo viaggio in auto attraverso la Spagna durante un addio al celibato. Il film ha ricreato la Tomatina, facendo conoscere la festa a molti indiani.

È stato proprio il film ad attirare Romail Khokhar, un ventisettenne di Mumbai, a Buñol. Questa mattina era lì, impaziente di partecipare alla battaglia di pomodori per la terza volta. “Mi sento davvero benissimo. È la festa più bella a cui abbia mai partecipato e mi diverto molto qui“, ha detto Khokhar, proprietario di un’attività nel settore dell’abbigliamento. Eventi simili di lancio di pomodori si svolgono in Florida, a Londra, ad Amsterdam, nella città colombiana di Sutamarchan e a Hyderabad, in India.

Buñol, Spagna, 26 agosto 2026 (AP Photo/Alberto Saiz)

I partecipanti non residenti pagano 15 euro per un biglietto. La prima e unica regola: schiacciare i pomodori prima di lanciarli per evitare infortuni. Ciononostante, molti partecipanti indossano occhialini da nuoto e tappi per le orecchie per proteggersi. Trascorsa un’ora, il suono di un colpo di cannone segna la fine dei festeggiamenti e la folla si rinfresca nelle docce comuni lì vicino. Le strade della città vengono poi lavate. Sebbene le macchie sui vestiti possano essere permanenti, l’acido citrico contenuto nei pomodori agisce come un detergente, lasciando spesso le strade di Buñol più pulite di prima.

Buñol, Spagna, 26 agosto 2026 (AP Photo/Alberto Saiz)

Buñol, Spagna, 26 agosto 2026 (AP Photo/Alberto Saiz)

Buñol, Spagna, 26 agosto 2026 (AP Photo/Alberto Saiz)

Buñol, Spagna, 27 agosto 2025 (AP Photo/Alberto Saiz)

Buñol, Spagna, 27 agosto 2025 (AP Photo/Alberto Saiz)