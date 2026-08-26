Pakistan, incendio in ospedale a Islamabad: morti 14 neonati

Un incendio è scoppiato nel reparto di ginecologia di un ospedale di Islamabad, il Pakistan Institute of Medical Sciences (Pims), e il bilancio è di 14 neonati morti. Lo ha riferito lo stesso ospedale. Il rogo, divampato alle 7 del mattino, sembra sia stato provocato da un corto circuito. Un testimone la cui nipote era ricoverata nel reparto di ginecologia, Malik Israr, ha dichiarato al giornale Dawn che il reparto neonatale era ospitato in un edificio in cui erano in corso lavori di riparazione e ristrutturazione.