Pakistan, 14 neonati morti in un incendio all’ospedale di Islamabad

Un incendio è scoppiato nel reparto di ginecologia di un ospedale di Islamabad, il Pakistan Institute of Medical Sciences (Pims), e il bilancio è di 14 neonati morti. Lo ha riferito lo stesso ospedale. Il quotidiano pakistano Dawn riporta che le fiamme sono divampate al terzo piano ed è stata istituita una commissione d’inchiesta per indagare sull’accaduto. La portavoce del Pims, la dottoressa Aneeza Jalil, ha dichiarato al quotidiano Dawn che nel reparto erano presenti 15 neonati e che “almeno un neonato è stato salvato da un medico”. Interrogata sulla causa dell’incidente, ha affermato che l’incendio, divampato alle 7 del mattino, sembra sia stato provocato da un corto circuito.

Un testimone la cui nipote era ricoverata nel reparto di ginecologia, Malik Israr, ha dichiarato al giornale Dawn che il reparto neonatale era ospitato in un edificio in cui erano in corso lavori di riparazione e ristrutturazione. “Dopo lo scoppio dell’incendio, hanno detto alle pazienti di evacuare l’edificio. Le donne che avevano appena partorito hanno dovuto scendere di corsa le scale dal secondo piano”, ha dichiarato. Il Pims, fondato nel 1985, è il più grande ospedale pubblico di Islamabad. È una delle due strutture sanitarie più antiche della capitale e comprende diversi ospedali e istituti di formazione.