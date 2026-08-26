Nepal, la devastazione dopo le inondazioni vicino al Tibet

Si temono molte vittime in Nepal, dove un’inondazione improvvisa ha travolto alcune zone del nord del Paese vicino al confine con il Tibet, spazzando via villaggi e danneggiando diverse infrastrutture, fra cui una diga idroelettrica. Le autorità ritengono che l’inondazione sia stata causata dallo scioglimento della neve che si era accumulata nel fiume Bhote Koshi, che scorre dal Tibet verso il Nepal. Diversi distretti a valle sono in stato di massima allerta. Nelle immagini la devastazione nel distretto di Nuwakot.