Nepal, fiume di fango travolge il villaggio: la furia dell’acqua spazza via il ponte

Un’improvvisa alluvione ha spazzato via un villaggio in Nepal e i video della tragedia hanno presto invaso i social. Su X è stato pubblicato un filmato che mostra la piena di un fiume che in pochi secondi travolge case e ponti. L’inondazione improvvisa ha colpito alcune zone del nord del Paese vicino al confine con il Tibet, spazzando via villaggi e danneggiando diverse infrastrutture, secondo quanto riferito da Bbc. Le autorità temono molte vittime. Il disastro si è verificato nel distretto di Rasuwa, area a nord della capitale nepalese Kathmandu, che confina con la regione himalayana del Tibet e si trova lungo la principale rotta commerciale del Nepal con la Cina. Le autorità ritengono che l’inondazione sia stata causata dallo scioglimento della neve che si era accumulata nel fiume Bhote Koshi, che scorre dal Tibet verso il Nepal.