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mercoledì 26 agosto 2026

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Iran, Netanyahu: "La sfida iraniana non è ancora finita"

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Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha elogiato gli Stati Uniti dopo che Washington ha annunciato una nuova serie di sanzioni rivolte all’Iran e ai paesi che intrattengono rapporti commerciali con la Repubblica Islamica. “Ciò che il presidente Trump ha fatto ieri è stato stringere l’assedio all’Iran non solo inasprendo le misure contro l’Iran stesso, ma anche contro coloro che sostengono questo regime, questa terribile dittatura”, ha spiegato Netanyahu aggiungendo: “La sfida iraniana non è ancora finita”