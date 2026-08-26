Iran, Netanyahu: "La sfida iraniana non è ancora finita"

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha elogiato gli Stati Uniti dopo che Washington ha annunciato una nuova serie di sanzioni rivolte all’Iran e ai paesi che intrattengono rapporti commerciali con la Repubblica Islamica. “Ciò che il presidente Trump ha fatto ieri è stato stringere l’assedio all’Iran non solo inasprendo le misure contro l’Iran stesso, ma anche contro coloro che sostengono questo regime, questa terribile dittatura”, ha spiegato Netanyahu aggiungendo: “La sfida iraniana non è ancora finita”