Ucraina, Zelensky a Mattarella: “Grazie per la solidarietà incrollabile dell’Italia”

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha ringraziato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella per la lettera di auguri inviata lunedì in occasione dell’anniversario della Giornata dell’indipendenza dell’Ucraina. “Egregio presidente Mattarella, grazie per i vostri calorosi auguri e per l’incrollabile solidarietà dell’Italia con l’Ucraina e il nostro popolo. L’indipendenza di una nazione e il suo diritto a determinare il proprio futuro sono tra i principi più importanti”, ha scritto il leader di Kiev su X.

Dear President Mattarella @Quirinale, thank you for your warm wishes and for Italy’s unwavering solidarity with Ukraine and our people. A nation’s independence and its right to determine its own future are among the most important principles.



We are deeply grateful for the… pic.twitter.com/DXmdP1lNdI — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 25, 2026

Zelensky a Mattarella: “Grati per il sostegno alla nostra Difesa”

“Siamo profondamente grati per la comprensione reciproca tra le nostre nazioni e per il sostegno dell’Italia alla nostra difesa, alla resilienza delle nostre infrastrutture critiche, alla ricostruzione e al nostro percorso verso l’adesione all’Ue“, ha detto ancora Zelensky al nostro capo dello Stato. “Apprezziamo il riconoscimento dei progressi compiuti dall’Ucraina lungo questo percorso e il vostro chiaro messaggio secondo cui spetta all’Ucraina scegliere di far parte della famiglia europea”.

Zelensky al Papa: “Grazie per il sostegno spirituale e gli aiuti umanitari”

Zelensky ha ringraziato anche Papa Leone XIV per la lettera di auguri inviata sempre in occasione dell’anniversario della Giornata dell’indipendenza dell’Ucraina. “Il popolo ucraino è grato che ci sia sempre un posto per noi nei pensieri e nelle preghiere di Sua Santità. Il forte sostegno spirituale del Vaticano è sempre stato affiancato da concreti aiuti umanitari e di altro tipo, compresi gli sforzi per riportare a casa i nostri figli rapiti dalla Russia e per contribuire al progresso del processo di pace”, ha scritto il presidente ucraino su X.

“Questa chiarezza spirituale e morale, manifestata nei fatti, rappresenta per molti una solida base di speranza che questa insensata guerra contro la Russia possa concludersi con dignità per l’Ucraina e gli ucraini. Grazie”.