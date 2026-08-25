Spagna, ruba un'imbarcazione di lusso: arrestato a Maiorca

Gli agenti della Guardia Civil spagnola hanno arrestato un uomo accusato di aver rubato una barca di lusso al largo delle coste dell’isola di Maiorca, nelle Baleari, in Spagna. Le forze di sicurezza hanno spiegato che l’uomo, 52 anni, ha ignorato gli ordini degli agenti e ha tentato manovre pericolose contro l’imbarcazione delle autorità. In un video registrato dalla Guardia Civil si vede il motoscafo cercare di fuggire dall’imbarcazione degli agenti prima di essere intercettato dai poliziotti che poi salgono a bordo e arrestato l’uomo. Il valore dell’imbarcazione è stimato in circa un milione di euro.