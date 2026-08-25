Siria, Katz: "Israele resterà nella zona cuscinetto fino a quando ci saranno minacce"

Il ministro della Difesa israeliano Israel Katz ha ribadito oggi, durante una visita nella zona, che l‘Idf non abbandonerà la sua zona cuscinetto nel sud della Siria. “Non ci muoveremo dal Monte Hermon e dalla zona di sicurezza finché esisteranno minacce jihadiste allo Stato di Israele. Il messaggio al presidente siriano è chiaro: quando ti sveglierai la mattina nel palazzo di Damasco, alzerai lo sguardo verso il Monte Hermon e vedrai le Forze di Difesa Israeliane, saprai che siamo qui per difendere le nostre comunità e i nostri confini”, ha affermato. Katz ha aggiunto che Israele “ha agito contro un tentativo turco di insediarsi in Siria, mettendo a rischio gli interessi di sicurezza di Israele”, riferendosi all’attacco della scorsa settimana contro una base aerea siriana.