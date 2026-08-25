Campi Flegrei, Fico: "Con Musumeci importane confronto istituzionale"

“La Legge Speciale è attesa dai Campi Flegrei da molto tempo ed è bene che arrivi. L’importante adesso è migliorare il decreto in accordo con il governo per facilitare il rientro a casa delle persone e l’aiuto al territorio. Con il ministro Musumeci c’è un buon clima e un confronto istituzionale importante”. Lo ha dichiarato Roberto Fico, presidente della Regione Campania al termine di una riunione in Prefettura a Napoli per il coordinamento delle proposte di emendamento al decreto legge sui Campi Flegrei.