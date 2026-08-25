Bangladesh, migliaia di rifugiati Rohingya chiedono di tornare in Myanmar

Decine di migliaia di rifugiati Rohingya nei campi profughi del Bangladesh hanno manifestato nel nono anniversario del loro esodo di massa, chiedendo di poter tornare in sicurezza in Myanmar. I dimostranti hanno esortato la comunità internazionale a garantire la sicurezza, nella regione di provenienza, lo Stato di Rakhine, affinché possano farvi ritorno nonostante i tentativi falliti in passato. I manifestanti si sono radunati in un campo all’aperto in un insediamento a Kutupalong, nel distretto di Cox’s Bazar, nel sud-est del Bangladesh, sede principale dei campi che ospitano oltre un milione di rifugiati. Il governo del Myanmar, sostenuto dai militari, ha affermato nei giorni scorsi che oltre 300mila rifugiati rohingya che vivono nei campi in Bangladesh sono ex residenti dello Stato occidentale di Rakhine e che accetterà il loro ritorno una volta che le condizioni di sicurezza miglioreranno.