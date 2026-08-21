La Turchia emette un mandato d’arresto per Benjamin Netanyahu

La Turchia ha emesso un mandato di arrestato per il premier israeliano Benjamin Netanyahu, dopo che nel maggio scorso i militari dello Stato ebraico avevano intercettato e fermato in acque internazionali gli attivisti della Flotilla. “Il procedimento giudiziario relativo all’attacco sferrato in acque internazionali contro gli attivisti della Global Sumud Flotilla, partiti con l’obiettivo di portare aiuti umanitari a Gaza, prosegue con determinazione”, fa sapere il ministro della Giustizia turco Akin Gürlek in un post su X.

“Nell’ambito del procedimento, in seguito ai mandati di arresto emessi il 14 luglio 2026 nei confronti di Benjamin Netanyahu e Afek Moskovitch con l’accusa di genocidio, il nostro ministero della Giustizia ha richiesto al ministero dell’Interno l’emissione di una segnalazione rossa ai fini della loro ricerca a livello internazionale; la relativa documentazione è stata trasmessa al nostro ministero degli Affari Esteri”.

Gürlek ricorda che Netanyahu e Moskovitch “sono accusati di crimini contro l’umanità, genocidio, privazione aggravata della libertà, lesioni personali dolose, maltrattamenti, danneggiamento di beni, rapina aggravata e sequestro di mezzi di trasporto”. “Non accettiamo in alcun modo l’idea che l’amministrazione Netanyahu, che sta attuando una politica di genocidio a Gaza, sia intoccabile e non possa essere chiamata a rispondere delle proprie azioni”, continua, “non permetteremo che i crimini commessi a Gaza vengano insabbiati, né che i responsabili siano protetti dal scudo dell’impunità. Utilizzeremo con determinazione tutti gli strumenti previsti dal diritto nazionale e internazionale”.