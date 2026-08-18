Ucraina, i russi: “Respinto attacco a Mosca con oltre 600 droni”

Tra la sera di lunedì e le 5.00 di martedì mattina (ora di Mosca), 620 droni si sono diretti verso Mosca e la regione di Mosca, e 180 sono stati distrutti nella regione della capitale. “I servizi di emergenza stanno lavorando sui luoghi in cui sono caduti i detriti”, ha dichiarato il sindaco di Mosca, Sergey Sobyanin, sul suo canale ufficiale Max. In precedenza, il più grande tentativo di attacco con droni si era verificato tra la sera del 15 agosto e le 6.30 del 16 agosto (ora di Mosca). Secondo il sindaco – come riporta anche l’agenzia Tass – 600 droni si erano diretti verso la capitale, e 201 erano stati distrutti nella regione di Mosca.

Sobyanin ha inoltre riferito che tra la sera del 6 luglio e le 6.00 del 7 luglio (ora di Mosca), le forze di difesa aerea hanno abbattuto più di 430 droni, di cui 36 in avvicinamento a Mosca. Il tentato attacco a Mosca da parte di droni ostili è stato il più grande degli ultimi due anni, secondo i calcoli della Tass basati sui dati diffusi dallo stesso sindaco di Mosca.

Tre feriti tra cui una bambina in attacchi ucraini su Mosca

Tre persone, tra cui una bambina di 10 anni, sono rimaste ferite in un attacco di droni nella regione di Mosca, ha dichiarato il governatore Andrey Vorobyov.

“Nel distretto di Ramenskoye, una bambina di 10 anni è rimasta ferita dopo che un drone è caduto su un’abitazione privata. Ha riportato una ferita da scheggia alla mano ed è stata ricoverata in ospedale. Nel distretto di Bogorodsky, una donna ha avuto bisogno di cure mediche dopo essere stata ferita da detriti di un drone. Un uomo di 27 anni è rimasto ferito a Kolomna”, ha scritto sul suo canale Max.

Un civile è morto e altri dieci sono rimasti feriti, invece, negli attacchi ucraini contro la Repubblica Popolare di Donetsk (DPR) avvenuti durante la giornata. Lo ha dichiarato il capo della DPR, Denis Pushilin. “Una persona è morta e altri dieci civili sono rimasti feriti oggi a seguito degli attacchi dei droni ucraini”, ha scritto sull’app di messaggistica Max come riporta l’agenzia Tass.

Attacco russo su regione Kharkiv, 10 morti e 8 feriti

La Russia ha lanciato un attacco missilistico su Pechenihy, nell’oblast di Kharkiv, nell’Ucraina orientale, causando 10 morti e 8 feriti. Lo ha riferito il governatore regionale, Oleh Syniehubov, citato da Interfax Ukraine. “Secondo le informazioni preliminari, 10 persone sono state uccise. Altre 8 persone sono rimaste ferite”, ha scritto Syniehubov sul suo canale Telegram. Secondo quanto riportato, l’attacco ha danneggiato 10 abitazioni, un ufficio postale, un negozio e almeno 7 veicoli.

Zelensky: “Brutale attacco russo su regione Kharkiv, risponderemo”

“Questa mattina, i russi hanno lanciato un brutale attacco contro un incrocio molto frequentato a Pechenihy, nella regione di Kharkiv, un luogo dove si trovano un ufficio postale e alcuni negozi, circondati esclusivamente da edifici residenziali. Al momento, è stato riferito che 10 persone sono rimaste uccise. Esprimo le mie condoglianze alle loro famiglie e ai loro cari. Molte persone sono rimaste ferite e stanno ricevendo tutte le cure mediche necessarie”. Lo scrive su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

This morning, the Russians launched a brutal attack on a busy intersection in Pechenihy, Kharkiv region – a location with a post office and stores, surrounded only by residential buildings.



As of now, 10 people have been reported killed. My condolences to their families and… pic.twitter.com/AnFmXsSzAS — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 18, 2026

“I soccorritori – aggiunge – hanno già domato l’incendio e tutti i servizi di emergenza e di soccorso continuano a lavorare sul posto. Sono in corso accertamenti per ricostruire tutte le circostanze di questa tragedia. Risponderemo sicuramente a questo attacco russo. Ed è altrettanto importante che anche i nostri partner affianchino alle nostre legittime risposte militari le proprie azioni, esercitando pressione sulla Russia e sostenendo l’Ucraina”.