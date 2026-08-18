Colombia, Shakira in visita alle zone terremotate

La superstar colombiana Shakira si è impegnata lunedì a contribuire alla ricostruzione di almeno 10 scuole in una regione remota del suo Paese devastata dal terremoto della scorsa settimana, che ha causato centinaia di morti e danneggiato migliaia di istituti scolastici nella Colombia occidentale.

Ricerche sotto le macerie in Colombia (Foto AP/Santiago Saldarriaga)



La cantante di fama mondiale ha fatto questa promessa durante una visita a sorpresa a Quibdó, capoluogo della provincia colombiana di Chocó, dove ha visitato le scuole danneggiate, abbracciando gli studenti e scattando foto con loro. “Ciò che mi preoccupa di più è che le scuole non vengano ricostruite una volta terminata l’emergenza”, ha dichiarato Shakira ai giornalisti. “Ogni giorno in cui i bambini non vanno a scuola è un giorno in cui perdono il loro futuro“, ha aggiunto.

Shakira era accompagnata da Howard Buffett, figlio del miliardario filantropo Warren Buffett e da tempo sostenitore della Colombia, che in passato ha già aiutato Shakira a costruire scuole nel Paese. La Fondazione Howard G. Buffett collaborerà con la Fundación Pies Descalzos (Fondazione Piedi Scalzi) di Shakira per questo progetto.

“Quando mi chiama, io arrivo”, ha detto Buffett durante la visita. La cantante ha anche annunciato donazioni di 500.000 dollari ciascuna da parte di Global Citizen e Live Nation a sostegno della causa.