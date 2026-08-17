Brasile, i candidati Lula e Flavio Bolsonaro danno il via alla campagna elettorale

I due principali candidati alla presidenza del Brasile, Luiz Inácio Lula da Silva e Flavio Bolsonaro, hanno dato il via domenica alle loro campagne elettorali, radunando i sostenitori nelle loro roccaforti politiche in vista di quelle che si preannunciano come elezioni molto serrate in ottobre.

Il presidente Lula ha parlato davanti a oltre 10.000 sostenitori allo stadio Vila Euclides, alle porte di San Paolo, città in cui è salito alla ribalta politica 47 anni fa come leader del sindacato dei metalmeccanici durante la dittatura militare del Paese. L’ottantenne, che indossa un cappello a seguito di una diagnosi di cancro alla pelle, ha ribadito che il Brasile ha bisogno di un proseguimento delle sue politiche. Il senatore Flávio Bolsonaro, primogenito dell’ex presidente Jair Bolsonaro, si è riunito invece con migliaia di elettori sulla spiaggia di Copacabana a Rio de Janeiro. Suo padre, agli arresti domiciliari in seguito alla condanna per tentato colpo di Stato, non ha partecipato al comizio.