Belgio, frittata gigante al Festival di Malmedy: usate 7.200 uova

Un’enorme frittata fatta con 7200 uova. E’ lei la protagonista di un festival che in Belgio viene riproposto ogni anno nella cittadina di Malmedy. Decine e decine di volontari sono impegnati a rompere le uova e a cucinare in una padella gigante la pietanza che poi viene servita a centinaia di visitatori che accorrono per l’occasione. Julie Oury, residente a Malmedy, è una volontaria di questo evento da decenni. “Credo sia la mia ventesima edizione, perché la pratico fin da quando ero piccolissima. È davvero un grande evento e ci divertiamo tutti moltissimo”, afferma. Il primo ingrediente a finire in una padella dal diametro di 4 metri è la pancetta, seguita poi dal composto di uova e da altri condimenti.