Usa, Trump spinge per l’ora legale permanente: stop al cambio d’ora

Il presidente Donald Trump torna a spingere per rendere permanente l’ora legale negli Stati Uniti e porre fine al cambio dell’ora due volte l’anno. La proposta è contenuta nel Sunshine Protection Act, approvato dalla Camera dei Rappresentanti il 14 luglio con 308 voti favorevoli e 117 contrari, ma ora attende l’esame del Senato, dove il suo futuro resta incerto

Il capo della Casa Bianca ha invitato i senatori ad approvare rapidamente il provvedimento, sostenendo che gli americani siano stanchi degli effetti del cambio d’ora semestrale. Secondo il presidente, mantenere l’ora legale tutto l’anno garantirebbe più luce nelle ore pomeridiane e ridurrebbe i disagi legati al passaggio dall’ora solare a quella legale e viceversa.

Il piano per eliminare il cambio dell’ora

Il Sunshine Protection Act prevede di mantenere l’ora legale come standard permanente, evitando così il ritorno all’ora solare nei mesi invernali. Gli Stati che già non adottano l’ora legale tutto l’anno potrebbero continuare a mantenere l’ora standard.

L’amministrazione Trump sostiene che la misura eliminerebbe i costi e i disagi associati al cambio degli orologi due volte all’anno e garantirebbe più luce durante le ore in cui gli americani sono maggiormente attivi. La Casa Bianca ha espresso formalmente il proprio sostegno al provvedimento.

Il nodo del Senato

Dopo il via libera della Camera, la proposta deve ora superare il Senato, dove incontra maggiori resistenze. Per essere approvato, il provvedimento avrebbe bisogno di 60 voti, rendendo necessario un sostegno bipartisan.

Il dibattito non riguarda soltanto i vantaggi di avere più luce nel tardo pomeriggio. I critici sottolineano infatti che l’ora legale permanente potrebbe significare mattine più buie durante l’inverno, soprattutto negli Stati settentrionali. Una delle principali preoccupazioni riguarda la sicurezza degli studenti costretti a recarsi a scuola prima dell’alba.

La questione divide da anni il Congresso. Nel 2022 il Senato aveva già approvato all’unanimità una versione del Sunshine Protection Act, ma il provvedimento non era poi diventato legge.

Ora il leader di Washington punta a rilanciare il progetto e a trasformare il 2026 nell’anno della fine del cambio d’ora negli Stati Uniti. Il disegno di legge, tuttavia, è ancora fermo al Senato e non è quindi ancora possibile sapere se la proposta diventerà legge.