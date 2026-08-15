Giappone, piogge record a est di Tokyo: centinaia di auto bloccate dall’acqua

(LaPresse) Piogge record hanno provocato gravi allagamenti nella prefettura di Chiba, a est di Tokyo, lasciando centinaia di veicoli bloccati e migliaia di persone in difficoltà. Secondo l’Agenzia meteorologica giapponese, nella città di Chiba sono caduti 4,5 centimetri di pioggia in appena un’ora, mentre a Sakura le precipitazioni hanno raggiunto i 9,7 centimetri nello stesso arco di tempo. Le intense piogge hanno causato almeno cinque vittime e provocato ingenti danni. Le immagini mostrano strade completamente allagate, automobili sommerse e abitazioni invase dall’acqua e dal fango. Le operazioni di ricerca e soccorso sono proseguite anche sabato mattina. Nella città di Chiba una persona risultava ancora dispersa, mentre le autorità continuavano a fare fronte alle conseguenze delle precipitazioni eccezionali