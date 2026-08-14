Lettonia, caccia Eurofighter italiani abbattono un drone. Riga: “Grazie ai nostri alleati”

Sono stati Eurofighter italiani a intercettare e abbattere il drone straniero entrato nello spazio aereo della Lettonia. Lo ha riferito il ministero della Difesa lettone, come riporta la Dpa, dopo che nella notte era stato lanciato un allarme aereo nel Paese baltico.

Cosa è successo

Il drone è stato abbattuto dopo che i caccia italiani – impegnati nella sorveglianza dello spazio aereo baltico per conto della Nato e di stanza presso la base militare di Siauliai, in Lituania – sono decollati per intercettarlo. Con l’abbattimento, le autorità lettoni hanno revocato l’allarme e invitato la popolazione a non esporsi al rischio di eventuali frammenti. Le autorità non hanno fornito indicazioni definitive sull’origine del velivolo, descrivendolo come un drone straniero entrato nello spazio aereo lettone in seguito alla guerra elettronica russa. Secondo i media lettoni, potrebbe trattarsi di un drone ucraino che aveva deviato dalla rotta durante un attacco contro obiettivi nel nord-ovest della Russia.

Drone nei cieli della Lettonia, non è il primo episodio

Non è il primo episodio di questo tipo in Lettonia dall’inizio della guerra in Ucraina. Già all’inizio di giugno caccia della Nato avevano abbattuto un drone che era entrato nello spazio aereo lettone dopo essersi apparentemente smarrito durante un attacco ucraino contro la Russia. Riga ha registrato negli ultimi anni diversi episodi legati a droni ucraini fuori rotta. Finora non si sono registrati danni rilevanti o feriti, ma gli incidenti hanno provocato una crisi politica nel Paese e contribuito a un cambio di governo.

Poco dopo l’insediamento, alla fine di maggio, il nuovo governo lettone ha siglato con l’Ucraina un accordo per rafforzare la cooperazione nella difesa dai droni. I tre Paesi baltici – Estonia, Lettonia e Lituania – non dispongono di propri caccia da combattimento. La sorveglianza del loro spazio aereo viene quindi assicurata a rotazione da altri Paesi della Nato. Gli Eurofighter italiani impiegati nell’operazione sono di stanza presso la base militare di Siauliai, in Lituania.

Riga ringrazia gli alleati italiani per il drone abbattuto

La ministra degli Esteri lettone Baiba Braze ha ringraziato l’Italia per l’azione dei suoi caccia. “Siamo grati ai nostri alleati italiani per il loro servizio nella missione Nato di difesa aerea del Baltico e per aver garantito l’integrità dello spazio aereo della Nato”, ha scritto Braže su X, messaggio poi ripostato dal ministro della Difesa Guido Crosetto. “Un velivolo senza pilota straniero è stato abbattuto la scorsa notte dai nostri alleati italiani sopra la Lettonia orientale”, ha aggiunto la ministra, accompagnando il messaggio con le bandiere di Italia e Lettonia e l’hashtag “#WeAreNATO”.