Ohio: violenta tempesta ribalta un’auto a Columbus

Una violenta tempesta si è abbattuta sulla città di Columbus, capitale dello Stato americano dell’Ohio, ribaltando un’auto lungo la Interstate 71. Secondo quanto dichiarato dal Dipartimento dei Trasporti dell’Ohio, che ha diffuso il video, non ci sono stati feriti. La tempesta ha portato forti venti, piogge intense, allagamenti, danni diffusi in diverse zone dell’Ohio centrale e si è registrata almeno una vittima. Il maltempo ha coinvolto diversi Stati Centro-occidentali. Oltre 600.000 persone sono rimaste senza corrente in Illinois e Indiana, mentre più di 290.000 utenze hanno avuto un blackout in Ohio. Il governatore Mike DeWine ha attivato la Guardia Nazionale dell’Ohio e ha esortato i residenti a prepararsi a ulteriori forti temporali e allagamenti almeno fino a venerdì 14 agosto.