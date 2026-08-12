Iran, imbarcazione saudita attaccata dagli Houthi nel Mar Rosso: 6 morti

Le autorità yemenite hanno dichiarato che sei persone sono rimaste uccise quando i ribelli Houthi, sostenuti dall’Iran, hanno lanciato missili contro una nave mercantile nello stretto di Bab el-Mandeb, il tratto che congiunge il Mar Rosso con il Golfo di Aden, mentre l’esercito statunitense ha a sua volta aperto il fuoco contro un’altra nave che, a detta degli Stati Uniti, stava tentando di forzare il blocco dei porti iraniani. Delle sei vittime, tre sono di nazionalità pakistana. La guardia costiera yemenita ha affermato che tra le vittime figurano quattro membri dell’equipaggio e due membri delle Forze di Resistenza Nazionale (NRF), alleate del governo. Il Ministero dei Trasporti del governo yemenita riconosciuto a livello internazionale ha dichiarato che gli Houthi hanno lanciato tre missili balistici contro la nave. Queste sono le prime vittime accertate degli attacchi degli Houthi contro navi mercantili al largo delle coste yemenite, nell’ambito dell’ultima ondata di combattimenti. Gli Houthi hanno successivamente diffuso un filmato che mostra quella che, a loro dire, era una nave saudita in fiamme dopo essere stata colpita nello Stretto di Bab el-Mandeb.