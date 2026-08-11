Terremoto in Colombia, notte di ricerche tra le macerie

In Colombia notte passata alla ricerca di superstiti e di eventuali, altre vittime dopo la scossa di terremoto di magnitudo 7.4 che lunedì ha fatto tremare il Paese. Le ricerche proseguono in decine di città e paesini nell’ovest dello Stato; al momento, il bilancio è di oltre 130 morti. I dispersi fin qui segnalati sono più di 2.700. Sono stati segnalati circa 1.600 edifici danneggiati o crollati. Soldati, soccorritori e familiari stanno setacciando le macerie, rimuovendo e passando a mano grossi pezzi di cemento lungo file di volontari. Il presidente Abelardo de la Espriella ha dichiarato lo stato di emergenza per accelerare l’erogazione dei fondi destinati alla ricostruzione post-terremoto. Il sisma di ieri è stato il più forte degli ultimi 10 anni in Colombia.