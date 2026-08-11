Terremoto in Colombia, il presidente Abelardo de la Espriella nelle zone colpite dal sisma

Nelle scorse ore, il presidente colombiano Abelardo de la Espriella si è recato a Quibdó, capoluogo del Chocó, per valutare i danni provocati dal terremoto di magnitudo 7.4 che ha scosso il Paese. Il leader ha annunciato di aver mobilitato “l’intero apparato militare e di polizia per intervenire, dispiegando ingegneri, soccorritori e cani da ricerca. Ha inoltre annunciato sussidi per l’affitto a favore di coloro le cui abitazioni sono state danneggiate, per il periodo necessario alle riparazioni. “Il Chocó non sarà mai più la ‘terra dei dimenticati’”, ha affermato.

Il presidente ha incontrato la governatrice della regione, Nubia Carolina Córdoba Curi, per fare un punto della situazione. Il terremoto rappresenta la prima grande prova per de la Espriella, che venerdì scorso ha prestato giuramento come capo di Stato della Colombia.