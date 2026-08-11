Incendi in Canada, i video delle fiamme riprese dai residenti

Lunedì il Canada ha messo le proprie forze armate in stato di allerta per contribuire a combattere i devastanti incendi boschivi nella Columbia Britannica, mentre un sindaco locale ha avvertito che uno dei roghi ha causato gravi danni alla sua comunità. Al momento si registra una vittima, una donna morta tra le fiamme; sono circa 20.000 le persone evacuate.

Il sindaco di Summerland — città di circa 12.000 abitanti, per la quale sabato sera è stata ordinata l’evacuazione — ha avvertito che le zone colpite rimangono troppo pericolose per essere raggiunte e che è impossibile determinare l’entità della distruzione. L’incendio, noto come “Bald Range”, è rimasto fuori controllo dopo essersi propagato rapidamente verso Summerland e altre comunità lungo il lago Okanagan nel corso del fine settimana. Le immagini mostrano le fiamme riprese da lontano da un residente locale.