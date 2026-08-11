Giappone, la tempesta tropicale Chan-hom si avvicina: onde alte sulla costa

La tempesta tropicale Chan-hom si sta spostando verso ovest sull’Oceano Pacifico e si avvicina al nord-est del Giappone. Le immagini mostrano onde alte infrangersi sulla costa orientale di Chiba, a nord-est di Tokyo. Secondo l’Agenzia meteorologica giapponese, la tempesta dovrebbe raggiungere la terraferma nella tarda serata di martedì, portando forti piogge e venti intensi, prima di attraversare l’arcipelago verso la penisola coreana. Previste fino a 180 millimetri di pioggia nelle prossime 24 ore nelle prefetture orientali e settentrionali. Decine di voli sono stati cancellati negli aeroporti di Haneda e Narita, mentre per ora i trasporti terrestri, compresi gli Shinkansen, non hanno subito interruzioni.