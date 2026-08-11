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martedì 11 agosto 2026

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Filippine, marea di rifiuti invade Parañaque dopo le piogge monsoniche

LaPresse
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Nelle Filippine, le autorità stimano che, dopo giorni di forti piogge monsoniche legate alla tempesta Dolphin, tonnellate di rifiuti siano state trasportate a riva in un corso d’acqua di una città costiera dell’area metropolitana di Manila.
Secondo Francis Martinez, direttore dell’Autorità per lo sviluppo dell’area metropolitana della capitale per la salute e la sicurezza pubblica, nella città di Parañaque sono stati raccolti oltre 100 camion di rifiuti di plastica, polistirolo e altri detriti.
Nei giorni scorsi, più di 12.000 persone sono state sfollate a causa delle inondazioni e delle piogge torrenziali. Diverse città e paesi del nord hanno chiuso le scuole venerdì e sabato.