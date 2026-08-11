Filippine, marea di rifiuti invade Parañaque dopo le piogge monsoniche

Nelle Filippine, le autorità stimano che, dopo giorni di forti piogge monsoniche legate alla tempesta Dolphin, tonnellate di rifiuti siano state trasportate a riva in un corso d’acqua di una città costiera dell’area metropolitana di Manila.

Secondo Francis Martinez, direttore dell’Autorità per lo sviluppo dell’area metropolitana della capitale per la salute e la sicurezza pubblica, nella città di Parañaque sono stati raccolti oltre 100 camion di rifiuti di plastica, polistirolo e altri detriti.

Nei giorni scorsi, più di 12.000 persone sono state sfollate a causa delle inondazioni e delle piogge torrenziali. Diverse città e paesi del nord hanno chiuso le scuole venerdì e sabato.