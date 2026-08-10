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martedì 11 agosto 2026

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Germania, la siccità prosciuga il Reno: le persone passeggiano sul letto del fiume

LaPresse
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La siccità ha fatto scendere il livello del Reno, lasciando scoperti ampi tratti del letto del fiume nella Germania occidentale. Nei pressi di Bingen sono emersi argini e banchi di sabbia, mentre vicino alla Mäuseturm è possibile camminare sul terreno normalmente coperto dall’acqua. A valle, a Kaub, il fiume scorre a livello ridotto attorno al castello di Pfalzgrafenstein, mentre anche nei pressi di Bacharach la portata è fortemente diminuita. Il fenomeno si inserisce nell’intensa ondata di caldo che sta colpendo l’Europa e che ha aggravato siccità e incendi.