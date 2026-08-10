Germania, la siccità prosciuga il Reno: le persone passeggiano sul letto del fiume

La siccità ha fatto scendere il livello del Reno, lasciando scoperti ampi tratti del letto del fiume nella Germania occidentale. Nei pressi di Bingen sono emersi argini e banchi di sabbia, mentre vicino alla Mäuseturm è possibile camminare sul terreno normalmente coperto dall’acqua. A valle, a Kaub, il fiume scorre a livello ridotto attorno al castello di Pfalzgrafenstein, mentre anche nei pressi di Bacharach la portata è fortemente diminuita. Il fenomeno si inserisce nell’intensa ondata di caldo che sta colpendo l’Europa e che ha aggravato siccità e incendi.