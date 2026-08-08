Colombia, attentato con autobomba a un casello autostradale

Un’autobomba è esplosa nel sud-ovest della Colombia, presso un casello autostradale sulla Panamericana, la principale arteria stradale del sud-ovest del Paese. L’esercito ha riferito che due guardie di sicurezza hanno riportato ferite lievi nell’attacco. Una delle guardie ha riferito alle autorità che l’esplosione è stata causata da un veicolo abbandonato da un individuo fuggito in motocicletta. L’attacco è avvenuto sulla strada che collega i dipartimenti del Cauca e della Valle del Cauca, la cui capitale, Cali, ha ospitato ieri la cerimonia di insediamento del nuovo presidente Abelardo de la Espriella. L’esercito ha affermato che l’attacco è stato compiuto da due gruppi dissidenti delle ormai sciolte Forze Armate Rivoluzionarie della Colombia (FARC). Questi gruppi non hanno accettato l’accordo di pace che le Farc hanno firmato dieci anni fa con il governo colombiano. Durante il suo discorso inaugurale, de la Espriella aveva delineato la sua politica di sicurezza e aveva avvertito i gruppi illegali che “hanno due strade: sottomettersi allo Stato di diritto o scontrarsi con le forze di sicurezza”.

L’esercito ha aggiunto sui social che i soldati stanno mettendo in sicurezza l’area e utilizzando cani addestrati per cercare altri ordigni esplosivi. La ministra dei Trasporti Elsa Noguera ha condannato l’attacco e ha affermato che sono in corso i lavori per ripristinare il traffico nella zona. “La Colombia non si piegherà alla violenza, né permetterà la distruzione delle infrastrutture che collegano le nostre regioni”, ha scritto sui social.