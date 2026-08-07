Mojtaba Khamenei potrebbe essere in punto di morte: la rivelazione dei media di opposizione in Iran

La Guida Suprema iraniana Mojtaba Khamenei, succeduta al padre Ali rimasto ucciso nei raid congiunti di Usa e Israele, potrebbe essere in punto di morte. Secondo quanto riportato da IranWire, un sito vicino all’opposizione iraniana, la Khamenei non ha incontrato alcun membro del governo di Teheran dagli attacchi congiunti tra Stati Uniti e Israele che hanno ucciso suo padre. La fonte cita due fonti anonime vicine all’amministrazione del presidente Masoud Pezeshkian che hanno affermato che “nelle più alte sfere del regime circolano voci secondo cui Khamenei si troverebbe in condizioni estremamente critiche e potrebbe morire da un momento all’altro”. Una delle fonti ha aggiunto: “Non ci sorprenderemmo se presto venissimo a conoscenza della notizia del suo martirio”.