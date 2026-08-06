Usa, incendi nello Stato di Washington: proseguono le operazioni di spegnimento

La Guardia Nazionale dello Stato di Washington è intervenuta per contrastare i vasti incendi boschivi che stanno colpendo la parte orientale dello Stato americano. Le immagini diffuse mostrano gli equipaggi degli elicotteri impegnati nelle operazioni di spegnimento dei roghi di Modrite e Bradeen Hill. Si tratta di incendi distinti da quelli che nei giorni scorsi hanno costretto all’evacuazione decine di migliaia di persone nell’area di Spokane, la seconda città più grande dello Stato. Le temperature più basse delle ultime ore hanno consentito ai vigili del fuoco di contenere in parte l’avanzata delle fiamme, ma le autorità avvertono che il ritorno di condizioni più calde, secche e ventose potrebbe favorire nuovi fronti e complicare le operazioni di spegnimento.