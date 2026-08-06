Trump: “Il dipartimento di Giustizia dovrebbe procedere contro Fauci”

Donald Trump è intervenuto sull’accusa di oltraggio al Congresso nei confronti di Anthony Fauci e sul deferimento dell’infettivologo al dipartimento di Giustizia. “Hanno perseguito Peter Navarro e Steve Bannon, due persone molto perbene, per qualcosa che, in sostanza, non aveva mai portato a incriminazioni in passato”, ha detto il presidente parlando con i giornalisti nello Studio Ovale. “Io non c’ero, avrei concesso loro la grazia in due secondi, ma non ero presente. È successo dopo che me ne sono andato. Hanno aspettato che lasciassi l’incarico per perseguire queste due persone, e dovrebbero vergognarsene. Quindi, vedendo certe cose, viene da pensare che forse bisognerebbe procedere anche contro di lui”, ha proseguito Trump. “Francamente, ciò che ha fatto è molto più grave di tanti altri reati. Eppure hanno perseguito due persone per fatti che non avevano mai portato a incriminazioni prima d’ora”, ha concluso il presidente.