Michigan, Trump attacca El-Sayed: “Odia Israele e il popolo ebraico”

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha attaccato duramente Abdul El-Sayed, vincitore delle primarie democratiche per il Senato in Michigan e candidato a diventare il primo senatore musulmano dello Stato. Durante un intervento pubblico, Trump ha accusato El-Sayed di “odiare Israele e il popolo ebraico con una passione che gli brucia nel cuore”. Il presidente ha inoltre liquidato come non credibili le dichiarazioni con cui El-Sayed si presenta come una figura aperta al dialogo, affermando che, se eletto, “si vedrà chi ama davvero”.