Ceuta, per gli 007 spagnoli l’appello a un nuovo ‘assalto’ a Ferragosto è “credibile”

Il Centro Nazionale di Intelligence (Cni) della Spagna dà piena credibilità al nuovo appello che circola sui social, che invita a entrare in massa a Ceuta il 15 agosto. Ne dà notizia il media Cadena Ser che cita fonti dell’intelligence. Questa nuova azione è simile a quella emersa alla fine di luglio, ma ancora più intensa a causa del volume di messaggi in circolazione, la maggior parte dei quali basati su fake news.

I servizi segreti spagnoli stanno monitorando i social media da giorni, con agenti che tengono sotto stretto controllo ogni gruppo Facebook e WhatsApp, così come i principali profili TikTok. La data proposta per il nuovo ingresso in massa è il 15 agosto, ma le fonti non escludono la possibilità che gli organizzatori tentino di anticipare i loro piani, poiché perderebbero l’effetto sorpresa. Il ministero dell’Interno assicura che la Spagna è preparata a qualsiasi situazione.

Ue: “Massima attenzione per appello a nuovo ingresso a Ceuta”

Un portavoce della Commissione europea, nel consueto beriefing con la stampa, ha affermato che l’attenzione è massima per l’appello che sta circolando sulle piattaforme digitali per un nuovo ingresso in massa a Ceuta. “La nostra attenzione resta molto alta, prima, durante e dopo il 15 agosto” che è la data indicata dalla campagna social per “un potenziale nuovo tentativo di attraversare il confine”, ha sottolineato il portavoce.

Assessore italiano Ceuta: “Intervento governo Sanchez insufficiente”

La risposta del governo spagnolo alla crisi di Ceuta “è stata molto tardiva e insufficiente”. Lo dice in un’intervista a LaPresse Nicola Cecchi Bissoni, assessore al Turismo, al Commercio, all’Occupazione e allo Sport della città autonoma spagnola. “Se per una partita del Real Madrid vengono mobilitati mille agenti della polizia nazionale e a Ceuta ne vengono mandati 73 vuol dire che non è stato capito cosa è realmente successo”, ha rimarcato, “ancora oggi non so quanta polizia e Guardia Civil sia stata portata a Ceuta, ma è totalmente insufficiente per la grandezza del fenomeno che c’è stato”. Cecchi Bissoni ha detto che giorni prima della crisi l’amministrazione di Ceuta aveva avvertito dell’arrivo di un gran numero di migranti. “Il giorno prima erano entrate 500 persone, che è già un numero molto elevato rispetto al solito, da giorni stavamo avvertendo l’esecutivo e avevamo chiesto lo stato di emergenza”, ha aggiunto.