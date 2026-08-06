Abdul El-Sayed, chi è il progressista che ha vinto le primarie Dem in Michigan

Progressista, ex funzionario della sanità pubblica e docente universitario, Abdul El–Sayed ha vinto le primarie Dem nello stato del Michigan e sarà lui a sfidare il repubblicano Mike Rogers per un posto nel Senato degli Stati Uniti alle elezioni di Midterm a novembre. El-Sayed ha condotto una campagna elettorale su una piattaforma decisamente anti-Israele, che prevede anche l’abolizione dell’Ice (l’agenzia federale per il controllo dell’immigrazione), l’aumento delle tasse per i più ricchi e l’estensione di Medicare (l’assistenza sanitaria) a tutti gli americani.

Le critiche a Israele

Oratore carismatico capace di attirare grandi folle, El-Sayed ha fondato la sua candidatura sulla consapevolezza che gli elettori democratici sono in un clima di avversione verso l’establishment e di scetticismo nei confronti di Israele. Il candidato democratico, che pure nel suo discorso dopo la vittoria ha voluto rassicurare gli americani di fede ebraica, ha definito “malvagio” il governo israeliano e ha duramente criticato la sua avversaria, la moderata Haley Stevens, per i suoi legami con l’Aipac, la potente lobby americana pro Israele. Per la sua campagna, con un forte messaggio ‘anti-corporate’, ha rifiutato finanziamenti dai Pac (comitati di azione politica) legati ad aziende, raccogliendo invece quasi 15 milioni di dollari da donatori individuali.

Abdul El-Sayed durante una conferenza stampa tenutasi presso lo “Spirit of Detroit” poco dopo aver conquistato la candidatura democratica al Senato degli Stati Uniti per il Michigan, mercoledì 5 agosto 2026, a Detroit. (Foto AP/Julia Demaree Nikhinson)

La vita e la carriera di El-Sayed

Nato in Michigan da immigrati egiziani, El–Sayed, 41 anni, in caso di vittoria nelle elezioni di midterm contro il repubblicano Mike Rogers, diventerebbe il primo senatore musulmano del Paese. Epidemiologo di formazione, è stato docente universitario e ha diretto il dipartimento della Salute di Detroit. Nel 2018 si è candidato a governatore, ma è stato sconfitto con uno scarto di oltre 20 punti percentuali. In questa campagna, forte del sostegno di elettori giovani, bianchi e con un titolo di studio universitario, El-Sayed partecipa a comizi insieme a figure di spicco dell’area progressista come la deputata Alexandria Ocasio-Cortez, il senatore Bernie Sanders e lo streamer di sinistra Hasan Piker. Sebbene molti dei suoi sostenitori si definiscano socialisti democratici, El-Sayed non si riconosce in questa etichetta e non ha ricevuto l’appoggio ufficiale dei Democratic Socialists of America (Dsa), la componente del partito che ha invece sostenuto altri candidati progressisti in questo ciclo di primarie. Il tema della sua ‘eleggibilità’ nel più ampio contesto di un’elezione generale e la questione Israele hanno spinto l’establishment del Partito democratico ad appoggiare la sua avversaria Stevens. E tuttavia, dopo la vittoria di El-Sayed, diversi leader Democratici hanno preferito mettere da parte le divisioni in nome della necessità di vincere il seggio a novembre per sperare di conquistare il controllo del Senato.