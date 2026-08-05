Messico, influencer Gastélum ucciso in diretta streaming: due in moto l'affiancano e gli sparano

L’influencer César Gastélum è stato ucciso a colpi d’arma da fuoco mentre stava facendo una diretta streaming in uno dei quartieri più frequentati di Culiacàn, capoluogo dello Stato di Sinaloa, in Messico. Lo riferiscono i media locali. Nelle immagini si vedono due uomini a bordo di una motocicletta che si avvicinano al creator che era davanti a un noto fast food e uno di loro gli spara con una pistola. Entrambi sono fuggiti. Gastélum, su TikTok contava oltre 578 mila follower, mentre sul canale YouTube aveva più di 16 mila iscritti e circa 200 video pubblicati. I suoi contenuti spaziavano dallo stile di vita locale alle avventure in montagna, dai reportage sulle auto sportive ai video familiari realizzati nella sua fattoria. Il suo omicidio si inserisce nel clima di violenza che da mesi interessa Culiacán, dove si registrano frequenti scontri legati alla criminalità organizzata.