Iran, Trump: “Accordo su Hormuz possibile oggi o domani” – La diretta

Donald Trump ha annunciato un possibile accordo sullo Stretto di Hormuz con l’Iran. L’intesa, secondo il presidente degli Stati Uniti, potrebbe essere raggiunta già mercoledì o giovedì. Teheran per ora non ha dato conferme e le autorità della Repubblica Islamica si limitano a parlare dei colloqui diretti con l’Oman, “volti a garantire la sicurezza del traffico” attraverso lo Stretto. Il portavoce del ministero degli Esteri, Esmail Baghaei, ha spiegato che il punto in questione è quello della “designazione di corsie sicure” in entrata e in uscita da Hormuz.