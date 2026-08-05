Iran, Trump: “Accordo su Hormuz possibile oggi o domani” – La diretta

Donald Trump ha annunciato un possibile accordo sullo Stretto di Hormuz con l’Iran. L’intesa, secondo il presidente degli Stati Uniti, potrebbe essere raggiunta già mercoledì o giovedì. Teheran per ora non ha dato conferme e le autorità della Repubblica Islamica si limitano a parlare dei colloqui diretti con l’Oman, “volti a garantire la sicurezza del traffico” attraverso lo Stretto. Il portavoce del ministero degli Esteri, Esmail Baghaei, ha spiegato che il punto in questione è quello della “designazione di corsie sicure” in entrata e in uscita da Hormuz.
Punti chiave
Un accordo su Hormuz potrebbe essere raggiunto “domani o dopodomani”, ovvero oggi o giovedì. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ai giornalisti prima di imbarcarsi sull’Air Force One a Los Angeles, citato dai media. Il tyccon ha spiegato che martedì si è tenuta una “negoziazione durata tutto il giorno” con l’Iran. “Stiamo avendo ottime discussioni”, ha affermato, insistendo sul fatto che Teheran vuole trovare una soluzione per porre fine al conflitto. “L’unica cosa che conta è agire. E loro vogliono raggiungere un accordo. Vedremo cosa succederà. Ho tutto il tempo che mi serve”, ha aggiunto Trump.
“Li abbiamo colpiti molto duramente. Ma il colpo più duro deve ancora arrivare e spero che non dovremo usarlo. Spero di no, stiamo avendo ottime discussioni. Non amano ammetterlo”. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump in un’intervista a Fox News. “Lo sanno. Lo capiscono”, ha spiegato, aggiungendo che la sua prima scelta non era riprendere gli attacchi, bensì perseguire un accordo diplomatico.
Lo Stretto di Hormuz “verrà riaperto molto presto” oppure “saranno colpiti duramente e poi lo Stretto verrà riaperto”. Lo ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump in un’intervista a Fox News.
Stati Uniti, Iran e Oman sono vicini a un accordo provvisorio per la riapertura dello Stretto di Hormuz. Lo riferisce Axios citando due fonti regionali e un funzionario statunitense, aggiungendo che Washington punta ad annunciare oggi l’intesa. L’accordo, in fase di negoziazione da diverse settimane, mira a ripristinare il cessate il fuoco tra Usa e Teheran e a riavviare i negoziati su un accordo nucleare. L’intesa in via di definizione soddisferebbe alcune delle richieste dell’Iran per un maggiore controllo sul traffico nello Stretto di Hormuz, controllo che non aveva prima della guerra.