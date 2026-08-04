Ucraina, raid russo su Sumy: i vigili del fuoco alle prese con gli incendi

Nuovo raid russo nella notte contro la città ucraina di Sumy. Secondo le autorità locali, i bombardamenti hanno provocato la morte di tre persone, tra cui due bambine e una donna anziana, mentre altre quattro sono rimaste ferite e hanno richiesto assistenza medica. Il capo dell’amministrazione militare regionale, Oleh Hryhorov, riferisce che sei bombe aeree guidate hanno colpito infrastrutture civili della città. Mosca utilizza questo tipo di ordigni dall’inizio dell’invasione dell’Ucraina. Si tratta di bombe di fabbricazione sovietica modificate con sistemi di guida, capaci di trasportare fino a tre tonnellate di esplosivo e di provocare devastazioni su vasta scala. Secondo Kiev, al momento non esistono contromisure efficaci per contrastarle.