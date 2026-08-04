Ucraina, attacco di droni sulla regione di Mosca: 5 morti

Cinque persone sono morte e altre sei sono rimaste ferite in un attacco di droni avvenuto nella notte nella regione di Mosca. Lo ha annunciato il governatore Andrei Vorobyov, come riporta la Tass. “Questa mattina, le forze di difesa aerea hanno respinto un attacco di droni nella regione di Mosca. Purtroppo, ci sono delle vittime. Secondo le informazioni preliminari, cinque persone sono morte e altre sei sono rimaste ferite. Tutti i feriti stanno ricevendo le cure mediche necessarie. Esprimo le mie sincere condoglianze alle famiglie e agli amici delle vittime”, ha scritto Vorobyov sul suo canale Max (app di messaggistica russa).

Soldato russo spara contro commilitoni e civili a Sebastopoli

Paura anche nel villaggio di Khmelnitsky, vicino a Sebastopoli, in Crimea, dove un soldato russo ha aperto il fuoco uccidendo quattro persone. “Secondo le prime informazioni, un militare ha aperto il fuoco contro i suoi commilitoni. Di conseguenza, una persona è rimasta uccisa e un’altra ferita. Successivamente, sempre nel villaggio di Khmelnytsky, l’attentatore ha ferito altre tre persone e ucciso tre civili: due uomini di 71 e 59 anni e una donna di 64 anni”, ha affermato il governatore di Sebastopoli Mikhail Razvozhayev. Il soldato è stato arrestato. Lo riporta l’agenzia Tass.

Zelensky firma un nuovo decreto di sanzioni

Il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky, intanto, ha firmato un decreto che attua la decisione del Consiglio di Sicurezza Nazionale e di Difesa dell’Ucraina di imporre sanzioni a entità che sostengono il complesso militare-industriale russo. È quanto si legge sul sito del Governo ucraino. Le sanzioni colpiscono 23 aziende e 20 persone fisiche affiliate che producono e forniscono attrezzature e componenti all’industria della difesa e alle agenzie di sicurezza russe, eludendo le sanzioni.

Tra queste figura Kidma Tech, che produce strumenti ottici, sistemi di difesa aerea e sistemi missilistici a lancio multiplo, e si occupa della riparazione di missili guidati aviolanciati e anticarro. L’elenco comprende anche lo stabilimento Morozov, parte della società Rostec, già sanzionata. Lo stabilimento produce esplosivi, carburante per razzi e materiali per sistemi missilistici, tra cui cariche di propellente solido per i motori dei missili balistici Iskander-M.

Sono state sanzionate anche la Spetselektronkomplekt, coinvolta nella produzione di missili guidati aviolanciati, e Aurum, che fornisce sistemi di guerra elettronica e droni alle forze di occupazione russe. L’elenco comprende anche aziende IT russe che sviluppano soluzioni digitali e software per la sicurezza informatica per clienti del settore pubblico e privato.

“Continuiamo il nostro lavoro sistematico per imporre sanzioni ai produttori di armi, compresi i produttori di missili balistici, e ad altre aziende che supportano il complesso militare-industriale russo. Ogni azienda che perde l’accesso a componenti, tecnologie o finanziamenti produrrà meno missili balistici, droni e altre armi per la guerra. Più paesi aderiranno a queste restrizioni, più debole diventerà la capacità della Russia di colpire l’Ucraina”, ha sottolineato Vladyslav Vlasiuk, Consigliere e Commissario del Presidente dell’Ucraina per la Politica delle Sanzioni.