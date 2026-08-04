Tragedia nelle Isole Baleari, 17 migranti morti nel tentativo di raggiungerle

Almeno 17 migranti sono morti nel tentativo di raggiungere le Isole Baleari in barca, dopo 15 giorni alla deriva. E’ quanto hanno raccontato due sopravvissuti di origine nordafricana che sono stati soccorsi a sud di Maiorca e che erano a bordo dell’imbarcazione naufragata. Entrambi i superstiti, che mostravano segni di malnutrizione e disidratazione, sono stati trasportati all’Ospedale Universitario Son Espases di Palma, riferiscono i media locali.

La delegazione del governo centrale alle Baleari ha riferito che il salvataggio è avvenuto intorno alle 3:00 del mattino. Il Soccorso Marittimo ha localizzato un’imbarcazione a 12,68 miglia a sud-ovest di Maiorca con solo due persone ancora in vita. I sopravvissuti hanno spiegato che l’imbarcazione era partita con 19 persone a bordo ed è rimasta alla deriva per 15 giorni, e 17 persone sono morte prima dell’arrivo dei soccorsi.

La crisi migratoria di Ceuta

La tragedia è avvenuta a pochi giorni dalla crisi migratoria che ha interessato l’enclave spagnola di Ceuta. Circa 60.000 persone, tra il 30 e il 31 luglio scorso, hanno attraversato illegalmente il confine dal Marocco verso la città autonoma che si affaccia sul Mar Mediterraneo. Il caso ha scosso il governo iberico e sollevato il tema dei flussi migratori all’interno dell’Unione europea. Inoltre, non sono mancate le polemiche tra Madrid e Roma, con il governo Meloni che ha deciso di sospendere l’accordo di Schengen con la Spagna.