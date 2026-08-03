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lunedì 3 agosto 2026

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William e Kate insieme ai principini ai Giochi del Commonwealth di Glasgow

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Il Principe William e la Principessa Kate, insieme ai loro tre figli George, Charlotte e Louis, si sono recati a Glasgow in occasione dei Giochi del Commonwealth, dove hanno anche incontrato alcuni atleti del Team Galles. Migliaia di spettatori hanno affollato il ‘Glasgow Hydro’ domenica sera in occasione della cerimonia di chiusura, che ha posto fine a 11 giorni di competizioni sportive. La cerimonia è stata inoltre caratterizzata del passaggio di testimone alla città indiana di Amdavad, che ospiterà i prossimi Giochi nel 2030.