Romania, esplosivi nel Danubio per contrastare la siccità

In Romania l’esercito è intervenuto con gli esplosivi per cercare di contrastare gli effetti della siccità sul Danubio. I militari hanno fatto brillare 180 chilogrammi di esplosivo nei pressi del Canale di Bala, nel tentativo di reindirizzare l’acqua verso il corso principale del fiume e garantire l’approvvigionamento della centrale nucleare statale di Cernavoda. La portata del Danubio è infatti scesa a 1.500 metri cubi al secondo, meno di un terzo della media di luglio. Uno dei due reattori è già stato fermato e l’impianto funziona a circa metà della capacità. Secondo il ministro della Difesa Radu Miruță, anche il secondo reattore potrebbe essere spento entro pochi giorni. Il governo ha già dichiarato lo stato di allerta nel settore energetico e ha invitato i cittadini a ridurre i consumi di elettricità nelle ore serali.