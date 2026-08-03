Iran, oggi riprendono i negoziati. Trump: “Stop ai raid su richiesta di Arabia Saudita, Qatar ed Emirati” – La diretta

Il presidente americano, Donald Trump, ha annunciato di aver deciso di fermare i nuovi attacchi contro l’Iran su sollecitazione degli alleati del Golfo come Qatar, Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti e della stessa Repubblica Islamica. Lo riportano i media statunitensi. Parlando con i giornalisti a bordo dell’Air Force One, Trump ha spiegato che era previsto l’attacco “più grande” dai tempi della “Seconda Guerra Mondiale”. Tuttavia, ha deciso di accantonare il piano e di dare più tempo alla diplomazia, dopo aver ascoltato i principali leader del Golfo, tra cui il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman, e su richiesta di non meglio precisati funzionari iraniani. “Ho chiesto al principe ereditario: ‘Cosa preferireste? Preferireste che lo facessimo o no?’”, ha raccontato Trump. “Mi hanno risposto che avrebbero di gran lunga preferito un accordo a un attacco, perché non si sa dove possano portare questi attacchi”, ha aggiunto il presidente americano.
Punti chiave
L’agenzia britannica per il trasporto marittimo (Ukmto) riferisce di aver ricevuto, nella notte, la segnalazione di un’esplosione vicino a una petroliera a 20 miglia nautiche a nord-est di Khasab, a largo dell’Oman. Il comandante – si legge nel post condiviso su X dall’Ukmto – riferito di aver udito un’esplosione nelle immediate vicinanze della nave, aggiungendo che la petroliera non ha subito danni e che non si registrano vittime tra le persone a bordo.
I prezzi dei futures del petrolio sono calati dopo che il presidente americano Donald Trump ha annunciato una pausa negli attacchi contro l’Iran e la ripresa dei negoziati per la riapertura dello Stretto di Hormuz. Lo riporta la Cnn. Il petrolio Brent, il benchmark internazionale, è sceso di circa il 5,6% a circa 83 dollari al barile, mentre il petrolio statunitense è calato di circa il 5,5% a circa 80 dollari al barile.
Dopo aver annunciato di aver fermato un attacco “massiccio” contro l’Iran, il presidente americano, Donald Trump, ha riferito che i negoziati con Teheran riprenderanno oggi. Lo riporta la Cnn. “Conoscevano la portata dell’attacco perché lo hanno visto prendere forma. Ora stiamo parlando con loro sotto forma di negoziazione. Inizierà domani pomeriggio e vedremo”, ha detto Trump ai giornalisti a bordo dell’Air Force One, dopo un fine settimana trascorso al suo golf club di Bedminster, nel New Jersey. “C’è un accordo su Hormuz, e poi ci sarà un accordo sulla denuclearizzazione dell’Iran”, ha affermato ancora il presidente americano.