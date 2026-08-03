Iran, oggi riprendono i negoziati. Trump: “Stop ai raid su richiesta di Arabia Saudita, Qatar ed Emirati” – La diretta

Il presidente americano, Donald Trump, ha annunciato di aver deciso di fermare i nuovi attacchi contro l’Iran su sollecitazione degli alleati del Golfo come Qatar, Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti e della stessa Repubblica Islamica. Lo riportano i media statunitensi. Parlando con i giornalisti a bordo dell’Air Force One, Trump ha spiegato che era previsto l’attacco “più grande” dai tempi della “Seconda Guerra Mondiale”. Tuttavia, ha deciso di accantonare il piano e di dare più tempo alla diplomazia, dopo aver ascoltato i principali leader del Golfo, tra cui il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman, e su richiesta di non meglio precisati funzionari iraniani. “Ho chiesto al principe ereditario: ‘Cosa preferireste? Preferireste che lo facessimo o no?’”, ha raccontato Trump. “Mi hanno risposto che avrebbero di gran lunga preferito un accordo a un attacco, perché non si sa dove possano portare questi attacchi”, ha aggiunto il presidente americano.