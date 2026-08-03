Grecia, non si placano gli incendi nei dintorni di Atene: le immagini

Lunedì i forti venti si sono attenuati, consentendo l’impiego di 12 aerei antincendio e 11 elicotteri nella zona della località balneare di Porto Germeno, in Grecia, colpita dall’incendio, dove sono state ordinate numerose evacuazioni. Circa 500 vigili del fuoco hanno fermato l’avanzata dell’incendio, ma le autorità hanno avvertito che le zone circostanti Atene rimangono ad alto rischio. I vigili del fuoco stavano inoltre combattendo le fiamme nella vicina Kryo Pigadi. Più di 1.000 persone sono state evacuate dalla regione, tra cui oltre 250 soccorse via mare dalle spiagge della zona. L’incendio è stato attribuito a una linea elettrica difettosa proveniente da un parco eolico e ha portato all’arresto di due appaltatori con l’accusa di incendio colposo.