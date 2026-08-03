Albania, i vigili del fuoco rinfrescano i cittadini spruzzando acqua con i camion

A Gramsh, in Albania, i vigili del fuoco sono scesi in strada con un intervento insolito per aiutare la popolazione ad affrontare l’ondata di caldo. I mezzi hanno attraversato la città spruzzando acqua e creando una nebbiolina rinfrescante, mentre le temperature hanno raggiunto i 38 gradi. Molti residenti sono usciti di casa per trovare sollievo e, accompagnati dalla musica, hanno trasformato le strade in una festa improvvisata. L’episodio arriva mentre l’Europa continua a fare i conti con temperature eccezionali. Secondo il programma Copernicus dell’Unione europea, il continente è quello che si riscalda più rapidamente al mondo e il caldo estremo sta aggravando incendi boschivi e altri eventi climatici estremi.