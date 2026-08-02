Pakistan, attentato suicida a Kabal: almeno 14 le vittime

Almeno 14 persone, tra cui alcuni agenti di polizia, sono morte e oltre 24 sono rimaste ferite in un attentato suicida avvenuto a Kabal, nella valle dello Swat, nella provincia di Khyber Pakhtunkhwa in Pakistan. Il kamikaze ha colpito una manifestazione organizzata per protestare contro la presenza dei gruppi militanti e chiedere maggiore sicurezza. Le autorità hanno avviato le indagini per accertare la responsabilità dell’attacco, che riporta l’attenzione sul perdurare della minaccia terroristica nel nord-ovest del Pakistan.