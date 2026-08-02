Kosovo, l'annuale competizione di tuffi dal ponte di Fshajt: salti nel vuoto da 22 metri

In Kosovo è tornata una delle tradizioni più spettacolari dell’estate. Sul ponte di Fshajt, alto 22 metri e situato nei pressi della città di Gjakova, quindici tuffatori si sono lanciati nelle acque del fiume per l’edizione annuale della competizione ‘Ura e Fshejte‘, cercando di conquistare i giudici con tecnica e precisione. L’evento è considerato una delle manifestazioni sportive e culturali più longeve del Kosovo e richiama ogni anno partecipanti e spettatori da tutta la regione.

La gara nacque nel 1954, ma venne interrotta durante la guerra del Kosovo tra il 1998 e il 1999, quando il ponte subì gravi danni. Dopo il restauro della struttura, la competizione è tornata nel 2014, diventando ancora una volta uno degli appuntamenti più attesi dell’estate kosovara.